Учения по спасению ребенка на льдине провели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО провели специальную операцию по спасению ребенка на льдине, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

По сценарию ребенок, игравший у реки совершенно один, остался на льдине, которую оторвало от берега и сильное течение стало уносить его вниз по воде. О происшествии по телефону «112» сообщили очевидцы. На место оперативно прибыли сотрудники ОСО ДЧС ВКО. С помощью лодки спасатели добрались до места дрейфующей льдины и сняли с нее ребенка. С акватории реки мальчика доставили на берег.

Отметим, что такой подход к обучению населения позволяет наглядно показать, как опасно игнорировать рекомендации спасателей. В рамках учений, специалисты ДЧС ВКО провели мастер-класс по действиям, если человек провалился в зимний водоем.

«Родителям стоит задуматься о времяпрепровождении своих детей, так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоемов. Такая беспечность порой кончается трагически», - рассказал заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

Спасатели напомнили родителям, чтобы они не допускали детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода.

«Предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Не разрешайте им кататься на самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью», - предупредили в пресс-службе ДЧС ВКО.