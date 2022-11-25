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Учения по «спасению» людей на дорогах в зимний период провели в Костанае

25 Ноября 2022, 23:00
Учения по «спасению» людей на дорогах в зимний период провели в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Спасатели в Костанае в рамках учений «Қыс-2022» продемонстрировали навыки проведение поисково-спасательных работ и оказания помощи пострадавшим на автомобильной дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторы учений постарались максимально приблизить действия спасательных подразделений к реальным условиям.

По замыслу учений, в результате ухудшения погоды, снегопада, усиления ветра и образования гололеда на участке республиканской автодороги Алматы-Екатеринбург водитель легкового автомобиля не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель автомобиля оказался зажатым в покореженной машине, и ему требовалась помощь спасателей. Следовавший за ним микроавтобус с 15-ю пассажирами совершает маневр и вследствие заноса оказывается частично за пределами автодороги, перегораживая задним видом полосу движения на автодороге.

«В результате образовался затор из пяти легковых автомобилей. После получения сигнала о ЧС, на место происшествия прибыли экстренные и аварийно-спасательные службы. Сотрудники местной полицейской службы провели оцепление места происшествия, обеспечили регулировку движения автотранспорта для беспрепятственного проезда техники оперативных служб. Каждая группа выполняет свои действия слаженно и оперативно. Из заблокированной легковушки, сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС с помощью гидравлического инструмента проводят работы по разблокированию двери и извлекают пострадавшего. Затем в работу включилась группа врачей центра медицины катастроф. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего транспортируют в больницу», - рассказали в ДЧС.

Далее по сценарию к месту ДТП прибывает автомобиль высокой проходимости «Вахтовка» для эвакуации пассажиров в ближайший пункт обогрева.

Снегоуборочной техникой «Казавтожол» производится расчистка занесенного снегом участка дороги, после чего колонна автомашин продолжает движение до ближайшего населенного пункта. Движение на участке автодороги возобновлено.

«Участники учения показали профессионализм, взаимодействие и готовность к оперативному реагированию в случае возникновения чрезвычайной ситуации в условиях зимнего периода», - добавили в ведомстве.


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