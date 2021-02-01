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Учения по обнаружению беспилотника-нарушителя провели в Семее

Автор:  
Руслан Шакабаев
1 Февраля 2021, 14:46
Учения по обнаружению беспилотника-нарушителя провели в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее военные отработали действия при обнаружении беспилотников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона.

В ведомстве сообщили, что в воинской части Семейского гарнизона в рамках учений проверены действия лиц суточного наряда при обнаружении над территорией части беспилотных летательных аппаратов. Тренировка проведена в целях изучения подготовленности военнослужащих и отработки действий на практике.

По легенде, беспилотник-нарушитель был своевременно обнаружен патрульной группой, далее последовал доклад дежурному по воинской части. По сигналу дежурного в район обнаружения выдвинулся состав группы быстрого реагирования. Он установил место управления беспилотником. Нарушители были оперативно задержаны и переданы представителям органов внутренних дел.

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«Проверка показала бдительность службы суточного наряда. Военнослужащие действовали согласно разработанной инструкции при обнаружении беспилотных летательных аппаратов», - отметил командир войсковой части 44736, подполковник Азамат Абикенов.
Беспилотники применяются во всех отраслях жизнедеятельности человека, в том числе, активно внедряются в военной сфере.

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