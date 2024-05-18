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    15:30, 18 Май 2024 | GMT +6

    Учения по действиям при землетрясениях в Алматы поручил провести Канат Бозумбаев

    Канат Бозумбаев поручил провести учения по действиям при землетрясениях в Алматы
    Фото: Правительство РК

    Вице-премьер РК Канат Бозумбаев провел совещание по обеспечению сейсмической безопасности в Алматы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    О принимаемых мерах по повышению сейсмоустойчивости зданий отчитался министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Он сообщил о внедрении обязательной системы сейсмоизоляции при строительстве жилых домов и социальных объектов на площадках с сейсмичностью 7-9 баллов. Подготовлены соответствующие поправки в нормативно-технические документы.

    Канат Бозумбаев поручил провести работу по ужесточению норм при проектировании объектов в сейсмоопасных регионах с учетом международного опыта, в том числе японского, а также усилить надзор за соответствием норм строительства с применением аккредитованных лабораторий.

    Канат Бозумбаев поручил провести учения по действиям при землетрясениях в Алматы
    Фото: Правительство РК

    С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert.

    - Оповещение населения будет проводиться с использованием технологии Cell Broadcast, которая не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет мгновенно и массово оповестить сразу всех абонентов в зоне покрытия антенн базовых станций, - рассказал аким Алматы Ерболат Досаев.

    Вице-премьер поручил ускорить процесс внедрения системы экстренного оповещения населения. Эта система должна быть во всех сейсмоопасных регионах страны и работать бесперебойно.

    Также Канат Бозумбаев заслушал алгоритм действий госорганов в случае землетрясения, информирование населения, организацию спасательных и эвакуационных мероприятий, развертывание полевых и мобильных госпиталей. Вице-премьер поручил МЧС опробировать алгоритм в ходе республиканского учения «Жер» в первой декаде июня.

    Особое внимание было уделено готовности техники и ее оперативной переброски из других регионов.

    Канат Бозумбаев
    Фото: Правительство РК

    - В рамках учения важно проверить также состояние привлекаемой техники и ее соответствие к решаемым задачам. Вместе с тем необходимо проработать вопрос привлечения к ликвидации ЧС техники частных организаций, - отметил Канат Бозумбаев.

    По итогам совещания профильным министерствам было поручено обеспечить постоянный мониторинг за сейсмической ситуацией в стране и на регулярной основе проводить тренировки и учения по отработке действий населения в случае возникновения землетрясения.

    Теги:
    Ерболат Досаев Правительство Землетрясение Алматы Землетрясение Регионы Безопасность Канат Бозумбаев Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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