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Учения ОДКБ завершились в Казахстане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Октября 2022, 19:05
Учения ОДКБ завершились в Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Навыки слаженных действий компонентов Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ были продемонстрированы в ходе командно-штабного учения «Взаимодействие», специальных учений с силами и средствами разведки «Поиск» и материально-технического обеспечения войск «Эшелон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В церемонии закрытия учений приняли участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, представители военно-дипломатического корпуса.

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов отметил масштаб международных учений и высокий профессионализм участников.

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«В рамках учений «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» выполнены задачи по совершенствованию слаженности органов управления, боевой готовности и оперативной совместимости. Все участники, без исключения, показали высокие результаты. Профессиональным владением боевой техникой и оружием вы подтвердили свой уровень подготовки», – подчеркнул генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

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По отзывам руководства и участников, учения позволили повысить практические навыки командования Коллективных сил ОДКБ в планировании, обеспечении устойчивости и непрерывности управления войсками, уровень полевой выучки и слаженности действий компонентов КСОР, выработать и освоить новые формы и способы выполнения задач.

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