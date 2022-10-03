Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Учения ОДКБ начались в Жамбылской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Октября 2022, 18:00
Учения ОДКБ начались в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На территории Казахстана проводятся учения Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В торжественном мероприятии открытия учений приняли участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, представители вооруженных сил стран – участниц учения.

photo

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов, приветствуя участников учений, отметил значение Организации в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств – участников.

photo

«Страны ОДКБ являются стратегическими партнерами и союзниками, и предстоящие учения будут служить не только инструментом совершенствования боевого мастерства военнослужащих и слаженности подразделений коллективных сил, но и станут примером эффективного международного военного сотрудничества, достижения успехов в направлении обмена опытом», – сказал генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

photo

photo

photo

photo

photo

Напомним, что активная фаза учений ОДКБ пройдет с 3 по 7 октября 2022 года.


Фото:gov.kz


ОДКБ   Учения   Жамбылская область   Армия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами