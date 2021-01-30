Учения на лавиноопасной автотрассе прошли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана провели учения на лавиноопасной трассе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что спасатели региона провели учения «Действия населения в лавиноопасный период». По легенде учения, в самопроизвольно сошедшую лавину попал автомобиль «Тойота», в котором находились водитель и пассажир, также под лавиной оказался лыжник.

Прибывшие спасатели разделились на две поисковые группы. Кинологи с собаками искали лыжника, а другая группа – автомобиль. Через некоторое время собака лаем показала на место, где под снежной массой находился человек. Его нашли, транспортировали до автомобиля центра медицины катастроф и передали врачам. Тем временем вторая группа спасателей, обнаружив автомобиль, откопала его и извлекла пострадавших, которые также были транспортированы и переданы врачам центра медицины катастроф.

Осмотрев пострадавших, медработники оказали им первую помощь. Спасательная операция завершилась благополучно.

В ДЧС отметили, чтобы избежать такой ситуации, которая складывалась по легенде учений, специалисты Восточно-Казахстанского филиала «Казселезащита» провели на этом участке три профилактических спуска. Сошло 1670 кубометров снежной массы, которая остановилась на склоне.

«В Восточном Казахстане лавиноопасный период длится с ноября по апрель. В области 336 лавиноопасных склона, которые угрожают населенным пунктам и автодорогам. На автодорогах области находятся 16 лавиноопасных участков общей протяженностью105 км.: Усть-Каменогорск–Самарское, Усть-Каменогорск– Алтай, Согорное–Барлык, Берель–Рахмановские ключи (Катон-Карагайский район), Зубовка – Путинцево, Лениногорск – рудник Чекмарь. В течение всего зимнего периода за лавиноопасными склонами ведется постоянное наблюдение наших специалистов, которые проводят наземные, аэровизуальные обследования лавиноопасных очагов, следят за накоплением снега в горах и при необходимости проводят профилактические спуски» - сообщил руководитель филиала «Казселезащита» О. Дузгумбаев.





Фото: пресс-служба ДЧС ВКО