Учения «Қыс-2021» стартовали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Ерейментауском районе Акмолинской области начались республиканские командно-штабные учения «Қыс-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, республиканская командно-штабная тренировка проводится для дальнейшего совершенствования и проверки государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовки органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к реагированию на чрезвычайные ситуаций зимнего периода.

По словам руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлана Атыгаева, местом проведения учений не случайно выбран Ерейментауский район.

« По географическим условиям и территориальному расположению ежегодно именно в этом районе случаются заторы на автодорогах в зимний период. В райцентр приехали все представители областных служб гражданской защиты. Осуществляется проверка готовности к зимнему периоду», – поделился Н. Атыгаев.

Напомним, что подобные учения ежегодно проходят во всех областях республики. Во всех городах и районах области созданы оперативные штабы.

Отрабатывать алгоритмы действий при чрезвычайных происшествиях спасатели будут два дня подряд в режиме реального времени с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и карантинных норм.

Так, всего в зимний период прошлого года подразделениями департамента совместно департаментом полиции, акиматами городов и районов, дорожными службами из снежных заносов была произведена буксировка 89 единиц техники. Для проведения аварийно-спасательных работ на автодорогах республики спасательными подразделениями ЧС осуществлено 69 выездов. Спасено и эвакуировано более 550 человек, в пунктах обогрева размещалось 817 человек.