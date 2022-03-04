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Учения «Көктем-2022»: более 21 тысячи тонн снега вывезено из Актюбинской области

4 Марта 2022 04:57
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Учения «Көктем-2022»: более 21 тысячи тонн снега вывезено из Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе и в районах Актюбинской области на паводкоопасных участках проходят республиканские командно-штабные учения «Көктем-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В учениях задействованы более 1100 человек и 500 единиц техники служб гражданской защиты, аварийно-спасательных формирований департамента по чрезвычайным ситуациям.

Согласно легенде учений, спасатели реализовали ряд мероприятий по обеспечению беспрепятственного прохождения талых вод, оповещению жителей подтопленных домов и организации охраны общественного порядка.

Всего в областном центре и районах области проведено 38 практических мероприятий, в рамках которых вывезено более 21 тысячи тонн снега, прочищено свыше 62 километров арыков и каналов.

Напомним, в течение двух дней на территории страны проводится ежегодное республиканское командно-штабное учение «Көктем-2022».

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#Учения   #Актюбинская область   #Паводок   #Регионы   #МЧС   #ДЧС  
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Автор:

Самал Ендибаева

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