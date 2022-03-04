Учения «Көктем-2022»: более 21 тысячи тонн снега вывезено из Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе и в районах Актюбинской области на паводкоопасных участках проходят республиканские командно-штабные учения «Көктем-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В учениях задействованы более 1100 человек и 500 единиц техники служб гражданской защиты, аварийно-спасательных формирований департамента по чрезвычайным ситуациям.
Согласно легенде учений, спасатели реализовали ряд мероприятий по обеспечению беспрепятственного прохождения талых вод, оповещению жителей подтопленных домов и организации охраны общественного порядка.
Всего в областном центре и районах области проведено 38 практических мероприятий, в рамках которых вывезено более 21 тысячи тонн снега, прочищено свыше 62 километров арыков и каналов.
Напомним, в течение двух дней на территории страны проводится ежегодное республиканское командно-штабное учение «Көктем-2022».
- Сколько человек привились вакциной «Pfizer» в Акмолинской области
- О мерах профилактики бруцеллеза напомнила санврач Акмолинской области
- Празднование Наурыза в Актобе начнется с 14 марта
- Число болеющих коронавирусом сократилось в Атырауской области
- Метель и гололёд: рекомендации при ухудшении погоды озвучили костанайские спасатели
- Восьми малообеспеченным семьям вручили ключи от квартир в Актобе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана