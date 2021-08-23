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Учения «Каспий Антитеррор-2021» пройдут в Атырауской области

23 Августа 2021 21:06
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Учения «Каспий Антитеррор-2021» пройдут в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Жителей Атырауской области предупредили об учениях «Каспий Антитеррор-2021», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 23 по 26 августа 2021 года под эгидой Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств на территории Атырауской области пройдут совместные антитеррористические учения «Каспий Антитеррор-2021». К учениям будут привлечены силы и средства Атырауского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Целью учений является отработка комплексного применения сил и средств для пресечения актов

терроризма на территории Атырауской области. В период проведения учений в отдельных районах города могут быть введены ограничения. В связи с чем призываем граждан с пониманием отнестись к происходящему и сохранять спокойствие. Приносим извинения за причиненные временные неудобства», - говорится в сообщении Атырауского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.


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#Прикаспийские государства   #СНГ   #Учения   #Атырауская область   #Безопасность  
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Автор:

Виктор Сутягин

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