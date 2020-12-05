Учения «Информационная безопасность Нур-Султан-2020» проведут в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан сообщает о предстоящих учениях в г.Нур-Султан «Кибер-безопасность Нур-Султан-2020» с 6 декабря 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт министерства.

В текущем году в связи пандемией и переходом на дистанционные формы работы участились кибератаки на цифровое пространство страны. В частности, в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кибератак в казахстанском сегменте Интернет выросло почти в 2,7 раз.

К защите от киберугроз будут привлечены Национальный координационной центр информационной безопасности и система «Киберщит Казахстана», Центр анализа и расследования кибер атак (ЦАРКА), а также силы и средства оперативных центров информационной безопасности КВОИКИ и операторов связи, подразделений по обеспечению информационной безопасности государственных органов и частных компаний.

В период проведения киберучений возможно возникновение различных проблем с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам, которые могут быть устранены путём установки сертификата безопасности.

Для получения детальной информации по его установки необходимо обращаться к операторам связи на их официальные интернет-ресурсы и в службы технической поддержки.