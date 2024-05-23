Ученый из Канады: казахский народ – прямой наследник Улуса Жошы

Ученый университета Торонто Джю-Юп Ли принял участие в международной конференции, посвященной 800-летию Улуса Жошы, прошедшей в Алматы и поделился результатами своих исследований, передает агентство Kazinform.

Он провел исследование на тему «Особенности различных источников данных по национальной идентификации Жошы хана» и установил, что средневековые историки называли население Улуса Жошы «узбеки, татары или токмаки».

— В различных исторических источниках население Улуса Жошы называется «узбеки, татары и токмаки». Например, илханские историки называли это население «узбеки». Персидский географ Казвини Хамдаллах Мостоуфи (1284-1350) в своей работе «Тарих-и гузида» указывал: «Население страны Жошы со времен правления хана Узбека стали называться узбеками». Историки династии Тимуридов также называли народ Жошы узбеками и токмаками, так же как народ хана Уруса и хана Токтамысы, которые считаются историческими правителями современного Казахстана. Историки из крымских татар называли кочевой народ татарами. Историки Османской империи также использовали термин «татары» по отношению к Улусу Жошы. Однако слова «узбек» и «татар», встречающиеся в этих трудах, не имеют прямого отношения к современным татарам или узбекам; эти термины были общими названиями для живших в тот период тюркских народов. Позднее Улус Жошы разделился на несколько ханств, — сказал Джю-Юп Ли.

Также ученый из университета Торонто отметил, что между советскими данными и средневековыми источниками есть противоречия.