Ученица кадетского класса в Жамбылской области разобрала автомат за 10 секунд

Основы права, строевая подготовка, сборка-разборка оружия, патриотическое воспитание — этим предметам в рамках проекта «Жас полиция» учат воспитанников кадетского класса обычной сельской школы Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в Байзакском районе на базе средней школы № 6 села Бурыл по инициативе МВД РК введен в действие кадетский класс правоохранительной направленности «Жас сақшы», которому дали имя в честь Халық Қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова.

Напомним, Газиз Байтасов, герой трагических событий 12 ноября 2011 года в Таразе, ценой своей жизни защитивший людей от обезумевшего террориста, является уроженцем Байзакского района. Память героя увековечена в его родном селе Туймекент в названии школы, в которой он учился.

Кадетский класс средней школы № 6 села Бурыл функционирует по программе дополнительного образования, укомплектован учащимися 8 — 11 классов этой сельской школы.

— Инициатором проекта выступили полицейские, которые во главе с заместителем начальника департамента полиции Жамбылской области Канатом Сматовым взяли шефство над кадетами. Учащимся сшили специальную школьную форму, разработали и утвердили учебную программу, в которую включили ряд дополнительных дисциплин — основы права, строевую и медицинскую подготовку, сборку и разборку оружия, эстетическое и патриотическое воспитание, — сообщили в правоохранительном ведомстве.

Представители департамента полиции Жамбылской области побывали в этой школе и пообщались с учащимися. Торжественная церемония началась с исполнения Гимна, а затем учащиеся кадетского класса продемонстрировали свои знания и умения, уровень строевой подготовки, показали подготовленные концертные номера.

— Особенно отличилась учащаяся 10-го кадетского класса Алина Абдубекова, которая выполнила неполную разборку автомата Калашникова за 10 секунд при нормативе 15, — отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: департамент полиции Жамбылской области

Завершилось мероприятие принятием присяги с вручением удостоверений. Присутствующие гости поздравили кадетов и выразили уверенность, что многие из них в будущем пополнят ряды сотрудников полиции и будут стоять на страже закона и порядка.

— По поручению министра внутренних дел сейчас мы на территории области внедряем кадетские классы, которым присваиваются имена героев Казахстана. Создание и функционирование кадетских классов способствует воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, формированию у детей правового мировоззрения, высоких духовно-нравственных и морально-психологических качеств, — сказал заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Канат Сматов.

Фото: департамент полиции Жамбылской области

Как сообщалось, первый в Казахстане кадетский класс в рамках проекта «Жас полиция» открыли в 2017 году в Алматинской области на базе одной из общеобразовательных школ поселка Отеген батыра в Илийском районе. Пилотный проект, названный «Жас полиция», дал положительные результаты.