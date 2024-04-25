РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Ученица кадетского класса в Жамбылской области разобрала автомат за 10 секунд

    Ученица кадетского класса разобрала автомат за 10 секунд
    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    Основы права, строевая подготовка, сборка-разборка оружия, патриотическое воспитание — этим предметам в рамках проекта «Жас полиция» учат воспитанников кадетского класса обычной сельской школы Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в Байзакском районе на базе средней школы № 6 села Бурыл по инициативе МВД РК введен в действие кадетский класс правоохранительной направленности «Жас сақшы», которому дали имя в честь Халық Қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова.

    Напомним, Газиз Байтасов, герой трагических событий 12 ноября 2011 года в Таразе, ценой своей жизни защитивший людей от обезумевшего террориста, является уроженцем Байзакского района. Память героя увековечена в его родном селе Туймекент в названии школы, в которой он учился. 

    Кадетский класс средней школы № 6 села Бурыл функционирует по программе дополнительного образования, укомплектован учащимися 8 — 11 классов этой сельской школы.

    — Инициатором проекта выступили полицейские, которые во главе с заместителем начальника департамента полиции Жамбылской области Канатом Сматовым взяли шефство над кадетами. Учащимся сшили специальную школьную форму, разработали и утвердили учебную программу, в которую включили ряд дополнительных дисциплин — основы права, строевую и медицинскую подготовку, сборку и разборку оружия, эстетическое и патриотическое воспитание, — сообщили в правоохранительном ведомстве.

    Представители департамента полиции Жамбылской области побывали в этой школе и пообщались с учащимися. Торжественная церемония началась с исполнения Гимна, а затем учащиеся кадетского класса продемонстрировали свои знания и умения, уровень строевой подготовки, показали подготовленные концертные номера.

    — Особенно отличилась учащаяся 10-го кадетского класса Алина Абдубекова, которая выполнила неполную разборку автомата Калашникова за 10 секунд при нормативе 15, — отметили в пресс-службе ведомства.

    Ученица кадетского класса в Жамбылской области разобрала автомат за 10 секунд
    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    Завершилось мероприятие принятием присяги с вручением удостоверений. Присутствующие гости поздравили кадетов и выразили уверенность, что многие из них в будущем пополнят ряды сотрудников полиции и будут стоять на страже закона и порядка.

    — По поручению министра внутренних дел сейчас мы на территории области внедряем кадетские классы, которым присваиваются имена героев Казахстана. Создание и функционирование кадетских классов способствует воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, формированию у детей правового мировоззрения, высоких духовно-нравственных и морально-психологических качеств, — сказал заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Канат Сматов.

    Ученица кадетского класса разобрала автомат за 10 секунд
    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    Как сообщалось, первый в Казахстане кадетский класс в рамках проекта «Жас полиция» открыли в 2017 году в Алматинской области на базе одной из общеобразовательных школ поселка Отеген батыра в Илийском районе. Пилотный проект, названный «Жас полиция», дал положительные результаты.

     

    Теги:
    МВД РК Полицейские Регионы Казахстана Регионы Полиция Жамбылская область школа
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!