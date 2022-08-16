16 Августа 2022 14:29

Ученику первого класса трудно изучать сразу три языка - министр просвещения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В новом году внесены некоторые изменения в программы казахстанских школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам исследований и экспертиз мы выявили, что ученику первого класса трудно изучать сразу три языка. Ребенок сначала должен уметь читать и писать на своем родном языке. Поэтому, мы приняли решение – в первых классах с государственным языком обучения дети будут изучать только казахский язык, в классах с русским языком обучения – государственный и русский языки. Со второго класса в школах с казахским языком обучения начнется изучение русского языка. Английский язык будет изучаться во всех школах с третьего класса», - сказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Министр проинформировал, что в первом классе введены предметы «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство». Ученики 6-х классов в рамках предмета «Музыка» смогут по выбору обучиться игре на домбре. Также в школах за счет дополнительных факультативов дети получат возможность изучать шахматы.

Как сообщил министр, внесены и изменения в целях усиления менеджмента и кадрового состава школ.

«В этом году внедрен институт ротации руководителей организаций образования. На сегодня проведена ротация 431 директора. Реализуется новый порядок приема педагогов на работу. Теперь педагоги проходят конкурс на основе измеримых критериев, таких как образование, стаж, квалификационная категория и профессиональные достижения», - сказал он.

Кроме того, приняты правила приема на работу педагогов через Национальное квалификационное тестирование. Как пояснил Асхат Аймагамбетов, выпускники вузов, прежде чем прийти на работу, должны пройти сертификацию.

«Как показывают результаты исследований, на качество образования влияют и взаимоотношения школы и родителей. Мы организуем это в новом формате. Теперь родительские собрания пройдут в современном и эффективном формате», - доложил министр.