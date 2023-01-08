Учеников первой смены переведут на дистанционное обучение в Астане

8 Января 2023, 21:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завтра учащиеся первой смены 0-9 классов переходят на дистанционное обучение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования Астаны.

«В связи с ухудшением погодных условий 9 января 2023 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения», - сказано в сообщении ведомства.

В Актюбинской области учителей также предупредили о возможной отмене занятий. В регионе наступили морозы, температура воздуха понизилась до -27 градусов.

Дистанционно будут учиться и школьники СКО. В области ожидается похолодание до -35 градусов.

В Семее занятия для учащихся 1-11 классов первой смены и студентов всех курсов колледжей тоже переводятся на дистанционный формат. Онлайн-уроки пройдут в Курчатове и в Бескарагайском районе. В других районах Абайской области занятия пройдут в привычном формате.

9 января в Астане и 11 областях Казахстана ожидаются снег, метель, сильные порывы ветра. Объявлено штормовое предупреждение.