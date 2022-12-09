Учеников начальных классов перевели на дистанционку в нескольких регионах РК

9 Декабря 2022, 07:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за морозов уроки в нескольких регионах переведены на дистанционный формат. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации отдела образования, в Семее занятия переносятся в онлайн-формат для учеников 0-4 классов первой смены.

Как сообщалось, из-за морозов школьников 0-4 классов первой смены вАстане перевели на дистанционный режим обучения.