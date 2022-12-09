Астана (прежние названия: Акмола, Целиноград, Астана, Нур-Султан, Астана) находится на севере Казахстана, столица Казахстана (с декабря 1998 г.), второй по величине город страны.
Расположен в центре Казахстана. Река Есиль является главной водной артерией столицы. Главным символом новой столицы, ее своеобразной «визитной карточкой» стал комплекс «Байтерек».
Среди других уникальных архитектурных сооружений можно назвать Дворец мира и согласия, спроектированный известным британским архитектором Норманом Фостером и выполненный в форме пирамиды; торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» — самое высокое шатровое сооружение в мире; наиболее отдаленный от моря океанариум — «Думан»; Театр оперы и балета «Астана опера»; крупнейшая в Центральной Азии
мечеть «Хазрет Султан»; Кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы; Римско-католический кафедральный собор Архиепархии Пресвятой Девы Марии; синагога «Бейт Рахель Хабад Любавич»; Центральный концертный зал «Казахстан»; монумент «Қазақ елі»; Музей современного искусства и Президентский культурный центр.
Телефонный код столицы - 7172