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Учеников начальных классов перевели на дистанционку в нескольких регионах РК

9 Декабря 2022, 07:12
Учеников начальных классов перевели на дистанционку в нескольких регионах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за морозов уроки в нескольких регионах переведены на дистанционный формат. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации отдела образования, в Семее занятия переносятся в онлайн-формат для учеников 0-4 классов первой смены.

Как сообщалось, из-за морозов школьников 0-4 классов первой смены вАстане перевели на дистанционный режим обучения.


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