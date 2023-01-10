Ученики школ и студенты колледжей в Астане будут учиться онлайн

10 Января 2023, 20:59

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученики школ и студенты колледжей в Астане будут учиться 11 января онлайн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования города Астаны.

«В связи с ухудшением погодных условий 11 января 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения», - отмечается в сообщении управления образования.

