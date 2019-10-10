Ученики обучались в подвале: стала известна преступная схема Эльмиры Суханбердиевой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О факте незаконного участия в предпринимательской деятельности и преступной схеме бывшего вице-министра образования и науки РК Эльмиры Суханбердиевой с директором столичной школы №3 Елены Шеверняевой рассказали в Антикоррупционной службе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Ринат Аймуканов, в государственной школе гимназии №3 Нур-Султана на протяжении длительного времени работала частная школа.

«Данная школа фактически принадлежала Е. Шеверняевой. При этом, Шеверняева для того, чтобы беспрепятственно, безнаказанно осуществить предпринимательскую деятельность через данную школу привлекла свою подругу – вице-министра Э.Суханбердиеву. Данные лица, используя свое служебное положение, оказывали покровительство этой школе. В 2016 году Управление образования обращало внимание на то, что в государственной школе, у которой не хватает мест для своих учеников, функционирует частная школа. Управление образование тогда Шеверняевой предлагало принять меры по устранению этого момента. Вместе с тем, Шеверняева обратилась к Суханбердиевой, которая повлияла на Управление образования», - рассказал Ринат Аймуканов в ходе совещания Агентства и Управления образования города Нур-Султана в школе №67.

Он отметил, что в ходе следствия Антикоррупционной службой были привлечены госорганы для проверки школы. Оказалось, что ученики школы были вынуждены обучаться в подвальном помещении из-за нехватки кабинетов.

«Санэпидемнадзор и Служба пожарной безопасности нашли нарушения в школе. Констатировано, что из 48 учебных кабинетов гимназии в аренду было передано частной школе 10 кабинетов и еще 5 кабинетов совмещались. Это 20% от общего количества учебных кабинетов использовались в частной школе. Переуплотненность в этой школе наблюдается уже несколько лет. При этом, Шеверняева подавала данные в госорганы о том, что школа имеет возможность предоставлять свои кабинеты в аренду. Это было сделано с ущемлением интересов как учеников, так и родителей. Ученики госшколы были вынуждены обучаться из-за нехватки помещений в подвальных помещениях и переполненных классах. В частности, установлено, что по предметам НВП и технологии для мальчиков, ученики размещены были в подвальном помещении - там и проводились занятия», - заявил Р. Аймуканов.

Кроме того, по словам следователя, за 3 года были установлены факты, когда родителям отказывали в приеме детей в данную школу. А мотивировалось все отсутствием мест.

Между тем, заместитель руководителя Управления образования города Нур-Султана Гульжан Айтжанова уточнила, насколько изменилась ситуация в школе-гимназии №3.

«Сейчас все изменилось – частной школы там нет, она вышла из здания государственной школы №3. Теперь это гимназия с обычным контингентом, который принят по микроучастку. Из частной школы дети перевелись сразу же, как только у них закончился договор – он был заключен между частной школой и управлением активов, он закончен еще в мае», - отметила она.

Напомним, Эльмира Суханбердиева заключила процессуальное соглашение о признании вины с прокуратурой по преступлениям, предусмотренными статьёй 361, часть 3 Уголовного кодекса - «Злоупотребление должностными полномочиями» и статьёй 364, часть 3 - «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». В июле т.г. в Есильском районном суде №2 огласили приговор бывшему вице-министру образования и науки РК, ей назначили штраф в размере 2500 месячных расчетных показателей и освободили в зале суда. Согласно приговору Э.Суханбердиева пожизненно лишена права занимать должность на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК, его ведомствах, госорганизациях и организациях в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе национальных управляющих холдингах, нацкомпаниях, национальных институтах развития акционером которых является государство с предоставлением месячного срока уплаты штрафа с момента вступления приговора в законную силу.