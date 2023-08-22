Ученики НИШ завоевали серебро и бронзу на международной олимпиаде по астрофизике и астрономии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Международной олимпиаде по астрофизике и астрономии ученики Интеллектуальной школы физико-математического направления южной столицы Ахмаджон Табаров и Бекасыл Елубай завоевали серебряную и бронзовую медали. Также в престижном конкурсе вместе с призерами принял участие Дамир Аленов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НИШ.

International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) проводится с 2007 года с целью повышения интереса обучающихся к астрономии и астрофизике.

В этом году шестнадцатая по счету олимпиада прошла в Катовице, Польше. В ней приняли участие около 250 старшеклассников из 50 стран.

Напомним, что в 2021 и 2022 годах золотую медаль International Olympiad on Astronomy and Astrophysics завоевал выпускник NIS физико-математического направления в Алматы Ерсултан Питебай.