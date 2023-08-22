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    21:29, 21 Август 2023 | GMT +6

    Ученики НИШ завоевали серебро и бронзу на международной олимпиаде по астрофизике и астрономии

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    Фото: пресс-служба НИШ
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Международной олимпиаде по астрофизике и астрономии ученики Интеллектуальной школы физико-математического направления южной столицы Ахмаджон Табаров и Бекасыл Елубай завоевали серебряную и бронзовую медали. Также в престижном конкурсе вместе с призерами принял участие Дамир Аленов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НИШ.

    International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) проводится с 2007 года с целью повышения интереса обучающихся к астрономии и астрофизике.

    В этом году шестнадцатая по счету олимпиада прошла в Катовице, Польше. В ней приняли участие около 250 старшеклассников из 50 стран.

    Напомним, что в 2021 и 2022 годах золотую медаль International Olympiad on Astronomy and Astrophysics завоевал выпускник NIS физико-математического направления в Алматы Ерсултан Питебай.


    Теги:
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