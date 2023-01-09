Ученики начальных классов в Атырау переведены на дистанционное обучение

9 Января 2023, 20:27

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области ученики начальных классов переведены с завтрашнего дня на дистанционное обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя отдела прогноза погоды местного филиала РГП «Казгидромет» Аины Казгуловой, из-за арктического антициклона в регионе в ближайшие три дня ожидаются морозы. В Атырауской области температура воздуха днем составит -18, -23 °C, ночью -22, -27 °C, на севере региона ожидаются морозы до -26, -30 °C.

По информации руководителя областного управления образования Гульнары Садуакасовой, в связи с понижением температуры воздуха учащиеся младших классов будут обучаться дома.

«10-11 января в организациях общего среднего образования дистанционно учиться будут воспитанники группы предшкольной подготовки и учащиеся начальных классов.Учащиеся 5-11 классов продолжат обучение в учебных заведениях»,- сказала Гульнара Садуакасова.

Как сообщалось, о понижении температуры до -30 градусов предупредили жителей Атырауской области.



Фото: sharonselby.com