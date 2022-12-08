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Ученики начальных классов перейдут на дистанционное обучение в Астане

8 Декабря 2022, 22:46
Ученики начальных классов перейдут на дистанционное обучение в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичных школьников 0-4 классов первой смены переведут в дистанционный режим обучения 9 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования Астаны.

«В связи с ухудшением погодных условий 9 декабря 2022 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения», - сказано в сообщении ведомства.

Также в управлении добавили, что распространяемая в сети информация об отмене занятий в школах Астаны для 0-11 классов и студентов 1-2 курсов колледжей первой смены является фейком.

Ранее сообщалось, что 8 декабря из-за мороза занятия перевели на онлайн-формат в школах нескольких регионов республики.


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