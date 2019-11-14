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Ученики начальных классов Павлодарской области будут получать бесплатное горячее питание с 2020 года

14 Ноября 2019 14:19
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Ученики начальных классов Павлодарской области будут получать бесплатное горячее питание с 2020 года

НУР-СУЛТАН – ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С января 2020 года все ученики 1-4 классов Павлодарской области будут получать бесплатное горячее питание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сфере образования для детей из многодетных и малообеспеченных семей оказываются меры поддержки, включая бесплатный проезд и посещение детских садов. На протяжении многих лет обеспечивается 100%-й охват детей от 3 лет дошкольным образованием. В области нет трехсменных и аварийных школ. Для улучшения качества образовательных услуг расширяется сеть организаций», - сказал акима Павлодарской области Булат Бакауов в ходе пресс-конференции в СЦК.

В поселке Солнечном города Экибастуза завершено строительство школы на 420 мест. В городе Павлодаре начато строительство еще 2-х школ.

«В этом году мы обеспечили горячим питанием всех детей из малообеспеченных и многодетных семей. А уже с января месяца следующего года все ученики 1-4 классов будут получать горячее питание бесплатно плюс 5 граммов меда каждый. Это более 51 тысячи учащихся начальных классов», - проинформировал аким.

Аким уточнил, как будет производиться финансирование за бесплатное питание.

«Питание будет финансироваться за счет бюджета бизнеса и спонсора. Потому что многие фермерские хозяйства вышли с инициативой. Это здоровье детей», - отметил глава региона.

«В городских школах мы начали поэтапно устанавливать школьные шкафчики. Завершается строительство Межрегионального учебного центра в Экибастузе, который позволит готовить кадры международного уровня и востребованные на рынке труда», - сказал Б. Бакауов.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Образование,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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