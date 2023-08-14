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    09:30, 14 Август 2023 | GMT +6

    Ученики начальных классов будут бесплатно питаться в школах РК с 1 сентября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства с 1 сентября текущего года планируется организовать бесплатное питание для более 1,5 миллионов учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса. Об этом сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК, передает МИА «Казинформ».

    Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в городе Алматы – 800 тенге.

    «В предыдущих годах охват бесплатным питанием учащихся 1-4 классов составлял 56,6%. Это школьники городов Астана, Алматы и Шымкент, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытау, Кызылординской и Атырауской областей. В целях исполнения поручения Главы государства проделана работа по обеспечению бесплатным питанием учащихся оставшихся регионов, тем самым будет с нового учебного года будет достигнут 100% показатель», - поделилась руководитель управления Комитета по охране прав детей Дана Мактаева.

    В Минпросвещения отметили, что на сегодня прорабатывается вопрос повышения качества школьного питания.


    Теги:
    Общество Минпросвещения РК Образование школа Дети
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