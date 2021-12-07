Ученики 67 классов ушли на карантин из-за КВИ в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области на дистанционный формат обучения переведены 67 классов в 42 школах. Об этом на прошедшем брифинге рассказала главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Акмолинской области за сутки зарегистрировано 65 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе среди взрослых - 55 случаев, среди детей до 14 лет – 8.

«Получают лечение в инфекционном стационаре 350 пациентов, в том числе 250 пациентов с диагнозом U07.1, 118 пациентов с диагнозом U07.2. 33 пациента находятся в реанимации, 31 - с тяжелой степенью КВИ и два - в крайне тяжелой степени. Лишь один из них привит первым компонентом, остальные 32 не привиты. Процент занятости коечного фонда инфекционных стационара составил 40%», - поделилась главный госсанврач региона.

Под медицинским наблюдением на домашнем карантине находятся 3405 контактных, взят на мониторинг за сутки 141 человек.

Так, по словам А. Мусиной, с начала нового учебного года зарегистрировано 1392 случая COVID-19 среди школьников, из них в оффлайн-режиме – 1031, онлайн – 361 случай. Из 358 онлайн-случаев 338 зарегистрировано в каникулярное время.

За сутки зарегистрировано 11 случаев заболевания среди школьников, один - в Бурабайском, два – в Астраханском, один – в Есильском и семь – в городе Кокшетау.

Всего с начала учебного 2021-2022 года среди работников общеобразовательных школ зарегистрировано 335 случаев заболевания COVID-19. За сутки зарегистрирован один случай COVID-19 среди работников школ. Человек не был вакцинирован.

«67 классов в 42 школах области переведены на дистанционный формат обучения из-за регистрации случаев КВИ. Кроме того, с начала учебного года среди студентов колледжей зарегистрировано 211 случаев болезни, среди студентов вузов – 30», - добавила главный госсанврач.