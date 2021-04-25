Ученики 1-5 классов трех городов Карагандинской области переходят на дистанционное обучение

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Учащиеся 1-5 классов Жезказгана, Караганды и Темиртау переходят на дистанционную форму обучения. Эти меры рекомендованы департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью недопущения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией среди обучающихся и воспитанников и работников образования и на основании рекомендации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с 26 апреля по 10 мая 2021 года учащиеся 1-5 классов городов Жезказгана, Караганды, Темиртау переводятся на дистанционный формат обучения. 9-11 классы обучаются в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе управления образования Карагандинской области.

Также в ведомстве сообщили о том, что 4 сельские школы города Жезказгана продолжают обучение в штатном режиме. В других регионах области обучение проходит в прежнем режиме.