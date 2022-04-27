Ученика десятого класса жестоко избили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау расследуется дело по факту буллинга в одной из городских гимназий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Драка между учениками 10 и 11 классов произошла в школе-гимназии №36.

В результате одиннадцатиклассник жестоко избил ученика десятого класса. Пострадавшему медсестрами школы была оказана первая медицинская помощь. После подросток был доставлен в ЛОР-отделение областной детской больницы.

«Подростку оказали необходимую помощь. Но так как в настоящее время в больнице отсутствует челюстно-лицевой хирург, то мы договорились со специалистами Западно-Казахстанской областной больницы об отправке пациента к ним. Была запланирована операция в течение семи - десяти дней. Однако родители, написав заявление, забрали ребенка и своим ходом поехали в Уральск», - прокомментировал ситуацию директор детской областной больницы Нуркабыл Айтмухамбетов.

В ДП Атырауской области сообщили, что в отношении данного факта проводится досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК.

В свою очередь, расследование дела по возможному факту буллинга проводится совместно с прокуратурой города.