Ученика десятого класса жестоко избили в Атырау
Драка между учениками 10 и 11 классов произошла в школе-гимназии №36.
В результате одиннадцатиклассник жестоко избил ученика десятого класса. Пострадавшему медсестрами школы была оказана первая медицинская помощь. После подросток был доставлен в ЛОР-отделение областной детской больницы.
«Подростку оказали необходимую помощь. Но так как в настоящее время в больнице отсутствует челюстно-лицевой хирург, то мы договорились со специалистами Западно-Казахстанской областной больницы об отправке пациента к ним. Была запланирована операция в течение семи - десяти дней. Однако родители, написав заявление, забрали ребенка и своим ходом поехали в Уральск», - прокомментировал ситуацию директор детской областной больницы Нуркабыл Айтмухамбетов.
В ДП Атырауской области сообщили, что в отношении данного факта проводится досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК.
В свою очередь, расследование дела по возможному факту буллинга проводится совместно с прокуратурой города.