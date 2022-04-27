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    13:30, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Ученика десятого класса жестоко избили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау расследуется дело по факту буллинга в одной из городских гимназий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Драка между учениками 10 и 11 классов произошла в школе-гимназии №36.

    В результате одиннадцатиклассник жестоко избил ученика десятого класса. Пострадавшему медсестрами школы была оказана первая медицинская помощь. После подросток был доставлен в ЛОР-отделение областной детской больницы.

    «Подростку оказали необходимую помощь. Но так как в настоящее время в больнице отсутствует челюстно-лицевой хирург, то мы договорились со специалистами Западно-Казахстанской областной больницы об отправке пациента к ним. Была запланирована операция в течение семи - десяти дней. Однако родители, написав заявление, забрали ребенка и своим ходом поехали в Уральск», - прокомментировал ситуацию директор детской областной больницы Нуркабыл Айтмухамбетов.
    В ДП Атырауской области сообщили, что в отношении данного факта проводится досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК.
    В свою очередь, расследование дела по возможному факту буллинга проводится совместно с прокуратурой города.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Образование Общество Происшествия Правоохранительные органы
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