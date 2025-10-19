Ученик напал на учителя в Павлодаре: дело передали в суд

Информация об инциденте появилась в местном паблике. Отмечается, что во время мероприятия в актовом зале ученик после замечаний со стороны учителя схватил педагога за шею и стал душить. Удерживал так ученик 9 класса женщину некоторое время, а после отпустил.

— Инцидент, произошедший в школе № 11, имеет место. Правоохранительными органами составлен протокол в отношении родителя, материалы дела переданы в суд, — ответили в отдел образования города Павлодара.

Информацию подтвердили и в ДП Павлодарской области. По факту инцидента полицией проведена проверка. Указывается, что поведение ученика также будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних.