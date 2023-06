Ученик из Атырау получил приглашение на учебу от 5 лучших университетов мира

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауский ученик Аскар Альмухаметов получил приглашение на учебу от пяти лучших университетов мира. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаев Интеллектуальной школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ученик 12-го класса NIS города Атырау Аскар Альмухаметов получил приглашение на обучение от пяти вузов, входящих в число 50 лучших университетов мира. Это Columbia University, входящий в ассоциацию восьми сильнейших университетов США, University of California Berkeley и Georgia Institute of Technology в США, Korean Advanced Institute Science and Technology в Корее, University of Toronto в Канаде по специальности Computer Science.

«Я очень рад, что выбрал NIS шесть лет назад. Выражаю огромную благодарность всем педагогам, куратору, коллективу школы, которые все эти годы поддерживали меня и дали мне знания», – сказал А. Альмухаметов.Тем не менее, Аскар еще не принял окончательного решения о том, в каком учебном заведении он будет учиться, потому что приглашения все еще поступают. По его мнению, скорее всего, он будет получать образование в Columbia University, где учился экс-президент США Барак Обама.Став победителем международного конкурса Apple WWDC20 Swift Student Challenge, он уже успел поработать в известных IT-компаниях страны.