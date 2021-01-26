Ученик четвертого класса скончался в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Из-за сердечной и легочной недостаточности в детской больнице города Кызылорды скончался 11-летний мальчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ребенок, 2010 года рождения. Сначала на его теле появилась сыпь, начались боли. Он был госпитализирован в инфекционную больницу после посещения врача. Анализ на коронавирус показал отрицательный результат. 19 января его перевели в многопрофильную детскую больницу. Консультировали квалифицированные специалисты. К сожалению, 24 января ребенок скончался. Основная причина - сердечная и легочная недостаточность. Создана дополнительная комиссия. В этом направлении будет проводиться соответствующая работа», - сказал глава областного управления здравоохранения Сабит Пазылов.

Мальчик учился в 4 классе школы №8 им. П. Осипенко города Кызылорды. Он занимался дистанционно с начала этого учебного года.

«Проблем с успеваемостью у ученика не было. Для дистанционного обучения ребенок был оснащен электронной техникой. Педагоги работали с ним дистанционно», - сказала руководитель областного управления образования Акзира Касымова.

В Кызылординской области 89 258 учащихся (53%) учатся дистанционно, а 80 636(47%) получают образование в традиционном формате.