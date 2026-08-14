Ученые вырастили «живой» материал для одежды, который может сам себя зашивать

Китайские ученые разработали необычную ткань для изготовления одежды из живой грибницы, которая после повреждения может снова начать расти и соединить поврежденные края материала. Исследователи уже изготовили из него экспериментальное платье, передает корреспондент агентства Kazinform.

Разработку представили ученые Шэньчжэньского института передовых технологий. Основой ткани стал мицелий гриба Cordyceps militaris.

Для получения материала гриб выращивают в жидкой среде, пока не образуются небольшие шарообразные скопления мицелия. Затем их помещают в формы и высушивают при температуре 45 градусов. Соседние части грибницы соединяются между собой и образуют цельное полотно без использования клея, швов или дополнительной основы.

При этом грибница внутри ткани остается живой. При температуре 45 градусов она не погибает, а переходит в состояние пониженной активности. Благодаря этому материал можно хранить, и он не будет продолжать расти самостоятельно.

Фото: phys.org

К тому же, если ткань порвется, ее можно будет восстановить. Для этого на поврежденный участок наносят питательный раствор на основе картофельной воды и добавляют небольшой фрагмент свежей грибницы. После этого мицелий начинает расти и постепенно соединяет поврежденные края материала.

Во время лабораторных испытаний исследователи также проверили прочность разработки: нить, скрученная из четырех полос этого материала, выдержала груз весом в один килограмм.

Еще одна особенность ткани — способность быстро разлагаться. Во время эксперимента она практически полностью разложилась в почве за 41 день.

Можно ли использовать такую ткань для одежды

По внешнему виду и ощущениям материал напоминает мягкое нетканое полотно или гибкую кожу. Вместе с компанией Peelshere исследователи уже изготовили из него прототип платья, чтобы показать, что из материала можно создавать одежду.

Фото: science.org

Фото: phys.org

Однако исследователи отмечают, что до появления такой одежды в продаже еще далеко. Ткань пока не проверяли на устойчивость к истиранию и стирке, а также на воздухопроницаемость. Неизвестно и то, насколько хорошо она выдержит длительное ношение.

Перед использованием разработки в повседневной одежде ученым также предстоит повысить ее долговечность и влагостойкость, проверить безопасность и наладить стабильное производство.

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