Ученые в Астане синтезировали гипотензивное лекарство из растительных отходов

Ранее мы сообщали, что ученые Назарбаев Университета работают над проектом извлечения лекарственных вещество из биоотходов вместо нефти.

Вообще, идея использования биомассы вместо нефти появилась в мире давно. Министерство энергетики США сообщило, что если человечество откроет цепочку реакций 12 молекул, получаемых из растений, то избавится от нефтяной зависимости. Эта теория подстегнула активность ученых.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Казахстанские учёные исследуют несколько способов использования в качестве биомассы различных видов отходов — травяных, древесных, водорослей, а также остатков животных, рыбы и птицы: костей, шерсти и шкур. Для этого определённые виды сырья загружают в реактор и подвергают нагреванию. Затем полученную массу обрабатывают, смешивая с раствором. Выделенные в результате реакции целлюлоза и жидкость проходят очистку и тестируются с помощью специального оборудования.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Несколько специалистов под руководством старшего научного сотрудника Школы Минавары Шаймардан именно этим способом обрабатывали сердцевину кукурузных початков и рисовую шелуху, и создали субстанцию лекарства, регулирующего кровяное давление.

Фото: из личного архива М. Шаймардан

Официальное название в медицине лекарства, изготовляемого из этого вещества — празозин. Это лекарство применяется, в основном, для расширения кровеносных сосудов, для людей со слабым сердцем, для облегчения секреции предстательной железы, послераневой реабилитации.

Руководитель группы говорит, что для достижения реального результата потребовалось три года.

— Мы выбрали кукурузу и рис потому, что в их составе есть гемицеллюлоза. В гемицеллюлозе много веществ, необходимых для синтеза ценных молекул. Мы измельчили сердцевину кукурузного початка, обработали специальной кислотой и получили ценную молекулу. Также мы попробовали таким же химическим путем увлажнить рисовую шелуху. Можно сказать, что оба этих опыта завершились удачно. После этого, на специально закупленной в Англии установке провели четырехступенчатую химическую реакцию и получили готовый продукт. Традиционно мы каждую ступень из этих четырех проводили отдельно. На все это было нужно время, силы, мощности. Благодаря этой установке проточного типа мы смогли создать цепочку для получения нужного продукта из экстракта, — говорит Минавар Шаймардан.

Изготовившая установку английская компания опубликовала это достижение казахстанских ученых в LinkedIn.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Известно, что с получением лекарства работа не заканчивается. Для доказательства молекулярной структуры препарата его провели через ядерно-магнитный резонанс (NMR — «магнитный сканер», определяющий расположение атомов внутри молекулы). Только после этого получили возможность дать научное заключение о том, что из сердцевины кукурузных початков и рисовой шелухи можно изготовить лекарство для понижения кровяного давления.

— На следующем этапе мы должны с помощью фармакопейных стандартов доказать чистоту продукта, отсутствие в нем примесей. После этого перейдем к коммерциализации. Потому что проведение клинических испытаний оказалось ненужным. В медицине известны виды этого лекарства, изготовленные из других экстрактов. Будет достаточно, если мы теперь докажем, что получили его из кукурузы и рисовой шелухи, — говорит ученый.

Министерство здравоохранения выразило готовность оказать поддержку проекту на стадии коммерциализации.

Эта группа также синтезирует из сердцевины кукурузных початков и рисовой шелиху лекарство под названием «фуросемид».

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— Мы близки к завершению его синтеза. Премьер-Министр Олжас Бектенов при посещении Университета заявил о необходимости поддержки наших двух проектов в числе отобранных 87. Ожидаем поддержки на уровне государства. Так и должно быть. В Казахстане, как и во всем мире, много людей с повышенным кровяным давлением, — говорит Минавар Шаймардан.

Ученая получила высшее образование по специальности «Общая химия» в Пекине, столице Китая. Затем переехала в Казахстан и поступила в магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби. Докторскую диссертацию защитила в Казахстанско-Британском техническом университете. Уже три года участвует в проекте по использованию биомассы в качестве альтернативы нефти.