Ученые создали многоразовый полимер для очистки воды от нефти

Пленка полимера прочная, не тонет и может использоваться многократно. Сорбент изготовлен на основе нефтепродуктов и представляет собой гибкую пленку, состоящую из множества волокон толщиной меньше одного микрона. Они образуют губкообразную структуру, которая эффективно поглощает загрязнения. При контакте с нефтяным пятном полимер впитывает нефть и постепенно темнеет. После завершения очистки пленку можно отжать, промыть и использовать повторно, а извлечённая нефть остается пригодной для дальнейшего применения. По словам ученых, после пяти циклов очистки сорбционная способность материала снижается всего на 15–20%.

«Мы проверяли его действенность на нефти и на различных фракциях нефтепродуктов. Сорбция достаточно высокая. Для моторного масла — 40 граммов масла на грамм материала. А для сырой нефти — 20 граммов на грамм», — рассказала ведущий специалист сектора «Умные экотехнологии» Передовой инженерной школы СПбГУ Анастасия Носова.

Испытания проводились в условиях, приближенных к реальным: воду с соленостью морской воды охлаждали до +4 ℃, специальные приборы имитировали движение жидкости и волн. Полимер не тонул, оставаясь на поверхности даже при дождливой погоде и сильном волнении. Лёгкий, прочный и эластичный, он может применяться в самых сложных условиях.

Ученые университета считают, что разработка способна стать эффективным инструментом в борьбе с экологическими катастрофами и продолжают изучать возможные сферы ее применения.