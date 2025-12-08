РУ
    02:05, 08 Декабрь 2025

    Ученые создали многоразовый полимер для очистки воды от нефти

    Химики Передовой инженерной школы Санкт-Петербургского государственного университета разработали материал, способный впитывать нефть из воды, передает Kazinform со ссылкой на портал вуза.

    Фото: СПбГУ

    Пленка полимера прочная, не тонет и может использоваться многократно. Сорбент изготовлен на основе нефтепродуктов и представляет собой гибкую пленку, состоящую из множества волокон толщиной меньше одного микрона. Они образуют губкообразную структуру, которая эффективно поглощает загрязнения. При контакте с нефтяным пятном полимер впитывает нефть и постепенно темнеет. После завершения очистки пленку можно отжать, промыть и использовать повторно, а извлечённая нефть остается пригодной для дальнейшего применения. По словам ученых, после пяти циклов очистки сорбционная способность материала снижается всего на 15–20%.

    «Мы проверяли его действенность на нефти и на различных фракциях нефтепродуктов. Сорбция достаточно высокая. Для моторного масла — 40 граммов масла на грамм материала. А для сырой нефти — 20 граммов на грамм», — рассказала ведущий специалист сектора «Умные экотехнологии» Передовой инженерной школы СПбГУ Анастасия Носова.

    Испытания проводились в условиях, приближенных к реальным: воду с соленостью морской воды охлаждали до +4 ℃, специальные приборы имитировали движение жидкости и волн. Полимер не тонул, оставаясь на поверхности даже при дождливой погоде и сильном волнении. Лёгкий, прочный и эластичный, он может применяться в самых сложных условиях.

    Ученые университета считают, что разработка способна стать эффективным инструментом в борьбе с экологическими катастрофами и продолжают изучать возможные сферы ее применения.

