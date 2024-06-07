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    09:21, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Ученые Китая и Сингапура разработали имплантируемый беспроводной датчик для мониторинга мозга

    мозг
    Фото: pixabay.com

    Команда исследователей из Китая и Сингапура разработала имплантируемый миниатюрный датчик, способный осуществлять беспроводной ультразвуковой мониторинг сигналов внутри человеческого черепа. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    В клинической практике при мониторинге физиологических показателей, таких как внутричерепное давление, использование обычных проводных датчиков требует хирургической имплантации, которая чревата риском заражения и послеоперационных осложнений, а также может ограничить двигательную активность пациентов. Кроме того, доступные беспроводные датчики относительно большие, что требует малоинвазивной хирургии при их имплантации.

    Исследователи из Хуачжунского университета науки и технологий и Наньянского технологического университета разработали датчик в виде кубика гидрогеля с длиной стороны всего 2 мм, который можно имплантировать во внутричерепное пространство с помощью пункционной иглы.

    После инъекции гидрогель деформируется в ответ на физиологические изменения окружающей среды, что приводит к смещениям пиковой частоты отраженных ультразвуковых волн. Согласно исследованию, опубликованному в среду в журнале Nature, эти смещения могут быть неинвазивно измерены с помощью беспроводного внешнего ультразвукового датчика.

    Датчик способен одновременно измерять внутричерепное давление, температуру, значение pH и скорость кровотока. Глубина обнаружения может достигать 10 см.

    Гидрогель сохраняет свою стабильность в течение 3-4 недель, затем примерно на пятой неделе начинает разлагаться и почти полностью деградирует в течение 18 недель, не вызывая заболеваний кровеносной системы и иммунных реакций у лабораторных мышей.

    Эксперименты на животных с участием свиней показали, что датчик обладает превосходно чувствительными сенсорными возможностями, которыми не обладает обычный проводной датчик, говорится в исследовании.

    — Наша технология ультразвукового зондирования универсальна и может быть адаптирована для использования не только в мозге, — отметил профессор Хуачжунского университета науки и технологий и один из авторов научной статьи Цзан Цзяньфэн. 

    Теги:
    Здравоохранение Ученые Китай Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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