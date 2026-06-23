Как дельфины, птицы и насекомые взаимодействуют с другими видами и выявляют обман

Международная группа исследователей опубликовала масштабный обзор в журнале Animal Behaviour, посвященный тому, как животные разных видов координируют совместные действия с помощью сигналов и подсказок. Работа охватывает десятки примеров межвидового сотрудничества — от рыб и насекомых до людей и дельфинов, передает Kazinform со ссылкой на Science Direct.

Межвидовое сотрудничество в природе встречается чаще, чем принято думать. Разные животные регулярно взаимодействуют друг с другом и при этом как-то «понимают» друг друга, хотя у них нет общего языка. Например, рыбы-чистильщики удаляют паразитов у других рыб, птицы-медоуказчики в Африке приводят людей к пчелиным гнездам, а дельфины помогают рыбакам загонять рыбу в сети. Все эти виды вынуждены координировать действия в реальном времени, несмотря на разные способы общения.

Ученые различают два типа передачи информации. Первый — сигнал, то есть признак, который эволюционно возник специально для общения с другими видами. Второй — подсказка, то есть случайная информация, которую другой вид научился использовать в своих интересах, хотя она изначально для этого не предназначалась.

Зачем нужны сигналы

Сигналы в межвидовом сотрудничестве выполняют три основные функции: помогают найти нужного партнера, запускают взаимодействие и координируют совместные действия, одновременно снижая риск обмана.

Например, у рыб-чистильщиков есть яркая контрастная окраска, которая как бы «объявляет» их профессию. Рыбы-клиенты, которые хотят получить услугу, принимают специальную позу и замирают. Если чистильщик пытается укусить вместо удаления паразитов, клиент начинает его преследовать. Такое поведение работает как наказание и сигнал другим рыбам, что доверять этому чистильщику не стоит.

У медоуказчиков и людей взаимодействие еще сложнее. Птицы и охотники за медом обмениваются звуковыми сигналами по пути к пчелиным гнездам. Причем в разных регионах Африки используются разные звуки — птицы умеют на них реагировать и вести человека к цели.

Врожденное и приобретенное

Некоторые сигналы появляются у животных с рождения. Молодые рыбы уже умеют принимать позу «чистки», а птенцы медоуказчиков инстинктивно тянутся к людям и подают нужные звуки. Однако со временем опыт и наблюдение делают их поведение более точным и эффективным.

Такие навыки передаются через обучение и могут исчезнуть, если цепочка передачи прерывается. В истории известен пример, когда косатки и люди совместно охотились на китов у берегов Австралии. После исчезновения ключевых участников эта форма сотрудничества прекратилась.

Обман в эволюции

Там, где есть сигналы, появляется и обман. Некоторые рыбы копируют внешний вид чистильщиков, чтобы приблизиться к другим рыбам и укусить их. Некоторые насекомые подделывают химические сигналы, чтобы проникать в муравейники и получать уход, ничего не отдавая взамен.

Это заставляет виды развивать более сложные сигналы, которые труднее подделать. Часто они становятся многослойными и включают сразу несколько каналов — зрение, звук, запах и прикосновения.

Почему это важно

Ученые отмечают, что межвидовое сотрудничество изучено слабо. Большая часть знаний основана на отдельных известных примерах, тогда как в природе таких взаимодействий гораздо больше. Понимание того, как разные виды «договариваются» между собой, помогает лучше понять эволюцию сотрудничества и то, почему оно встречается не так часто, как могло бы.