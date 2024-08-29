Ученые провели первый межгалактический поиск внеземного разума на низких частотах

Международная группа ученых из Института поисков внеземного разума SETI осуществила первый межгалактический поиск инопланетных радиосигналов на частоте 100 МГц. Исследование охватило 2800 галактик, что стало беспрецедентным шагом в изучении космоса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Trend.

Для проведения этого сканирования команда использовала радиотелескоп широкого поля, расположенный в Мерчисонской радиоастрономической обсерватории в Западной Австралии.

Ранее поиск внеземного разума был сосредоточен на сигналах, исходящих из нашей галактики. Однако новый подход направлен на изучение более далеких галактических систем, где, по мнению ученых, могут существовать сверхцивилизации, которые значительно превосходят человечество по уровню развития.

Исследователи подчеркнули, что для передачи межгалактического сигнала потребовалась бы энергия, эквивалентная энергии одной или нескольких звезд.