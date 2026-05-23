Ученые проследили последствия скрещивания домашних свиней и кабанов в Фукусиме

Японские ученые выяснили, как домашние свиньи, сбежавшие после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, повлияли на генетику диких кабанов в зоне отчуждения, передает Kazinform.

После катастрофы и эвакуации населения домашние свиньи оказались на свободе и начали скрещиваться с дикими кабанами на заброшенных фермах и в лесах. Исследователи изучили генетические данные 191 дикого кабана и 10 домашних свиней, собранные в 2015–2018 годах, и выявили признаки гибридизации у 31 животного. При этом 21 особь относилась уже к пятому и более поздним поколениям после первого скрещивания.

Одним из главных выводов исследования стала роль материнской линии. У гибридов, получивших митохондриальную ДНК от домашних свиней, доля «домашних» генов в основном геноме оказалась значительно ниже, чем у животных с дикой материнской линией. По мнению ученых, это связано с более быстрым циклом размножения домашних свиней: они способны приносить потомство дважды в год, тогда как дикие кабаны размножаются только раз в год. В результате поколения сменялись быстрее, а «домашние» гены постепенно вытеснялись из популяции.

По данным властей префектуры Фукусима, за девять лет после аварии численность диких кабанов в регионе выросла с шести до 36 тысяч особей. Исследователи считают, что повышенная плодовитость гибридов могла сыграть роль в этом росте на раннем этапе.

Хотя влияние гибридизации в целом оказалось ограниченным, ученые предупреждают, что даже небольшое проникновение генов домашних животных в дикую природу может осложнить контроль за популяциями и повлиять на сохранение биоразнообразия. Кроме того, рост численности кабанов в загрязненной зоне повышает риск распространения радиоцезия вместе с миграцией животных.

Авторы исследования призывают продолжить наблюдение за гибридными популяциями, чтобы оценить долгосрочные генетические, экологические и радиологические последствия аварии.

Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Taylor & Francis.