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Учение по охране и обороне кораблей прошло в Актау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Февраля 2021, 10:39
Учение по охране и обороне кораблей прошло в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актауском гарнизоне провели трехэтапное учение по вопросам противоподводно-диверсионной обороны пункта базирования кораблей и на незащищенном рейде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По замыслу учения поступила информация о возможной диверсии в причальной зоне кораблей подводными диверсионными группами условного противника.

Дежурные силы на модернизированном катере «Сергек» исследовали обстановку в акватории пункта базирования. Был произведен контрольный поиск мин фарватера. С целью уничтожения условных диверсантов моряки произвели гранатометание на различных курсах движения.

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Военные водолазы осмотрели подводную часть корпуса корабля, грунт под ним на наличие взрывных устройств и повреждений. Личный состав минно-трального корабля «Алатау» отработал действия по борьбе за живучесть корабля в чрезвычайных ситуациях.

На заключительном этапе учения корабли вышли на внешний рейд, где выполнили практические действия экипажей и взаимодействующих приданных сил по организации противоподводно-диверсионной обороны.

Учение показало готовность к обеспечению охраны и обороны кораблей как в пункте постоянной дислокации, так и в море.

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