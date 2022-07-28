28 Июля 2022 09:30

Учение ОДКБ пройдет в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане со 2 по 5 августа состоится тактико-специальное учение «Кобальт-2022» с формированиями сил специального назначения, входящими в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ФССН КСОР ОДКБ), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Организации.

В ходе учения сводные группы войск специального назначения государств – членов Организации будут выполнять учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению.

Подразделения МЧС отработают задачи по ликвидации последствий, возникших в ходе антитеррористической операции.

Кроме того, предусмотрено проведение командно-штабной тренировки с Оперативным штабом ФССН КСОР ОДКБ по вопросам планирования специальной операции, организации взаимодействия и управления разнородными силами и средствами.

В завершение учений будут организованы соревнования по стрельбе из различных видов оружия среди команд участников учений.





Фото: odkb-csto.org