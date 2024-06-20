Ученые обнаружили в Казахстане новый вид растения 

Ученые Западно-Казахстанского университета имени М.Утемисова провели международную экспедицию «Индер-2024», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

В работе экспедиции приняли участие профессор кафедры фундаментальной биологии Астраханского государственного университета им. В.Татищева Алексей Лактионов, заведующий лаборатории экспериментальной экологии и акклиматизации растений Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук Михаил Князев.

Специалисты по ботанике, зоологии и экологии Республики Казахстан и Российской Федерации провели совместные исследования экосистемы и биоразнообразия природного комплекса Индерского солянокупольного района.

Ученые в ходе экспедиционных полевых работ провели ботанические, биогеографические и геоботанические исследования, описав биотопы.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Основной целью экспедиции стал выбор территорий с наименьшим антропогенным воздействием на природные экосистемы для создания новой трансграничной особо охраняемой природной территории в Западно-Казахстанской и Атырауской областях Казахстана.

По результатам ботанических исследований был обнаружен предположительно новый для науки вид растения из рода астрагал (Astragalus L.).

Фото: пресс-служба Миннауки и высшего образования РК

- Это открытие является значительным вкладом в науку, подчеркивая важность сохранения и изучения биоразнообразия Казахстана. А также впервые за 70 лет список герпетофауны Индерских гор был достоверно дополнен ещё одним видом – водяным ужом. Он был найден в карстовом понижении, заполненном водой в северо-западной части озера Индер. Ранее в окрестностях озера Индер его находили в 1949-1950 годах, - отметили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.

Территория Индерского солянокупольного района представляет высокую ценность для науки и является претендентом для создания новой особо охраняемой природной территории, уверены ученые.