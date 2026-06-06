Ученые обнаружили систему подледных бассейнов в Антарктиде

Ученые обнаружили подо льдами Восточной Антарктиды гигантскую веерообразную систему древних тектонических бассейнов, которая охватывает до половины Восточно-Антарктического ледникового щита и влияет на его современную динамику, передает Kazinform.

Международная группа ученых описала подледную геологическую структуру в Восточной Антарктиде, получившую название Восточноантарктическая веерообразная провинция бассейнов. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Система представляет собой обширную сеть древних тектонических бассейнов, охватывающую значительную часть Восточно-Антарктического ледникового щита — от района залива Прюдс до Трансантарктических гор и вглубь континента.

С помощью радиолокационного зондирования и анализа подледного рельефа ученые выявили около 30 крупных V-образных бассейнов. Они ориентированы преимущественно с севера на юг и формируют веерообразную структуру, расходящуюся от общей точки — полюса Эйлера вблизи Южного полюса.

Согласно модели исследователей, структура сформировалась в результате ротационного растяжения земной коры до распада суперконтинента Гондвана. На ранних этапах образовались крупные бассейны Уилкса и Авроры, а дальнейшие тектонические процессы привели к усложнению системы разломов.

Авторы отмечают, что древняя геологическая архитектура продолжает влиять на современный рельеф Восточной Антарктиды. Она связана с формированием крупных горных систем, включая Гамбурцевы и Трансантарктические горы, а также с направлением движения ключевых ледников региона.

Исследование также указывает, что подледная структура может влиять на устойчивость ледникового щита: значительные объемы льда над этой областью делают ее потенциально чувствительной к изменениям климата и динамике таяния.

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