Учение Объединенной системы ПВО стран СНГ пройдет в Карагандинской области
За активной фазой учения будут наблюдать представители оборонных ведомств и войск ПВО Армении, Кыргызстана, России и Узбекистана.
В учении, кроме казахстанских сил и средств противовоздушной обороны, примут участие боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов Вооруженных сил Кыргызстана. Перемещение их воинского контингента будет осуществляться через Жамбылскую и Карагандинскую области.
В рамках Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ осуществляется совместное боевое дежурство по охране внешних границ стран, задействованных в учении.
Мероприятия организованы в соответствии с Соглашением о создании Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ от 10 февраля 1995 года. По действующему плану учение проводится один раз в два года.