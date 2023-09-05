Учение Объединенной системы ПВО стран СНГ пройдет в Карагандинской области

САРЫШАГАН. КАЗИНФОРМ - На полигоне «Сары-Шаган» в Карагандинской области идет подготовка к совместному учению с боевой стрельбой войск (сил) Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ «Боевое содружество-2023». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

За активной фазой учения будут наблюдать представители оборонных ведомств и войск ПВО Армении, Кыргызстана, России и Узбекистана.

В учении, кроме казахстанских сил и средств противовоздушной обороны, примут участие боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов Вооруженных сил Кыргызстана. Перемещение их воинского контингента будет осуществляться через Жамбылскую и Карагандинскую области.

В рамках Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ осуществляется совместное боевое дежурство по охране внешних границ стран, задействованных в учении.

Мероприятия организованы в соответствии с Соглашением о создании Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ от 10 февраля 1995 года. По действующему плану учение проводится один раз в два года.