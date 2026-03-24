Ученые нашли способ остановить гибель клеток мозга при Альцгеймере

Совместно с коллегами из Шандуньского университета (Китай) ученые провели эксперименты на мышах и выяснили, что гибель нервных клеток запускается опасным «дуэтом» двух белков — NMDA-рецептора и ионного канала TRPM4. В норме NMDA-рецепторы помогают клеткам мозга общаться между собой и сохранять память. Однако, когда они соединяются с TRPM4 в неправильном месте, возникает токсичный комплекс, который разрушает нейроны и вызывает нарушения памяти и мышления.

Чтобы разорвать эту опасную связь, ученые применили экспериментальное вещество FP802. В опытах на мышах оно замедляло развитие болезни, защищало нервные клетки, снижало повреждения внутриклеточных структур и уменьшало накопление амилоидных бляшек — характерного признака Альцгеймера.

Этот подход принципиально отличается от традиционного лечения, которое направлено на удаление уже образовавшихся бляшек. Новый метод бьет по самому механизму гибели клеток — еще до того, как болезнь успевает развиться.

Кроме того, FP802 уже показал защитный эффект при боковом амиотрофическом склерозе — тяжелом заболевании, при котором задействован тот же белковый механизм. Ученые считают, что препарат может стать универсальным средством против целого ряда нейродегенеративных заболеваний.

До появления в аптеках, однако, еще далеко, впереди масштабные испытания на безопасность и эффективность, а затем клинические исследования на людях. Работа по улучшению препарата продолжается совместно с компанией FundaMental Pharma.

Исследование поддержали Немецкий исследовательский фонд, Европейский исследовательский совет, Национальный фонд естественных наук Китая и провинция Шандунь. Результаты опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.