Учение «Қыс-2021» по ликвидации ЧС зимой стартовало в Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В период с 11 по 12 ноября в стране проводится Республиканское командно-штабное учение «Қыс-2021» на тему «Подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Учение проводится с целью повышения уровня готовности и способности государственной системы гражданской защиты и населения к ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода, проверки готовности служб и формирований гражданской защиты к реагированию на ЧС зимнего периода.

Штаб руководства учением размещается в ДЧС Восточно-Казахстанской области (город Усть-Каменогорск, Ситуационный зал ДЧС).

В рамках учения «Қыс-2021» по всей республике будут проведены командно-штабные тренировки по отработке действий по ликвидации ЧС, практические действия с аварийно-спасательными службами и формированиями гражданской защиты.

В рамках учения будет проведена техническая проверка системы оповещения с запуском электросирен в регионах страны. Данное мероприятие проводится с целью привития у населения порядка реагирования на единый сигнал оповещения «Внимание всем!».