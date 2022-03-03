+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Учение «Көктем -2022» в Нур-Султане: укреплены дамбы на паводкоопасных участках

3 Марта 2022 09:55
Поделиться:
Учение «Көктем -2022» в Нур-Султане: укреплены дамбы на паводкоопасных участках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение двух дней на территории страны проводится ежегодное республиканское командно-штабное учение «Көктем-2022». Отрабатываются действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовка органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к реагированию на чрезвычайные ситуации паводкового периода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Новости по теме
Вооруженные силы примут участие в учении «Коктем-2022»
Участок дороги Сарыозек – Коктал закроют на три дня в Алматинской области 55 спусков снежных лавин провели с начала зимы в ВКО Более 40 населенных пунктов Алматинской области находятся на паводкоопасных участках

В ходе учений службами гражданской защиты отрабатываются следующие мероприятия:

- приведение режима функционирования территориальных и отраслевых подсистем гражданской защиты в режим повышенной готовности к выполнению задач по предназначению при угрозе и возникновении ЧС паводкового периода;

- повышение уровня готовности и способности к ликвидации ЧС в условиях паводкового периода;

- совершенствование слаженности в работе подсистем гражданской защиты по управлению подчиненными силами в условиях нарушения функционирования транспортных магистралей и объектов жизнеобеспечения;

- проверка готовности служб и формирований гражданской защиты к реагированию на ЧС паводкового периода.

Оперативный штаб учений развернут на базе ДЧС столицы, где находятся службы гражданской защиты города для отработки вводных и решений республиканского штаба.

Отработка практических действий учения в столице прошла на паводкоопасных участках города. Отработаны практические мероприятия по возведению и укреплению насыпных дамб в жилом массиве «Уркер» Есильского района, по ул. Дулатова, 176/1 (Детский сад «Каракат») в районе Сарыарка, в жилом массиве «Железнодорожный» по ул. Горького, 22 и на участке садового общества «Щебсклад» в районе вокзала «Нурлы Жол», а также работы по укреплению дамбы и замене водосточных труб в жилом массиве «Автоматика» района Байконыр.

В целом в практических мероприятиях приняли участие 136 человек личного состава и 35 ед. техники служб гражданской защиты города.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #Видео   #МЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Вооруженные силы примут участие в учении «Коктем-2022»
Участок дороги Сарыозек – Коктал закроют на три дня в Алматинской области
55 спусков снежных лавин провели с начала зимы в ВКО
Более 40 населенных пунктов Алматинской области находятся на паводкоопасных участках
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
3 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
4 Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
5 Назначен заместитель акима Кызылординской области
6 Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Читайте также
Что Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска
Более 40 населенных пунктов Алматинской области находятся на паводкоопасных участках
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
Назначен заместитель акима Кызылординской области
Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив