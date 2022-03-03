Учение «Көктем -2022» в Нур-Султане: укреплены дамбы на паводкоопасных участках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение двух дней на территории страны проводится ежегодное республиканское командно-штабное учение «Көктем-2022». Отрабатываются действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовка органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к реагированию на чрезвычайные ситуации паводкового периода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В ходе учений службами гражданской защиты отрабатываются следующие мероприятия:

- приведение режима функционирования территориальных и отраслевых подсистем гражданской защиты в режим повышенной готовности к выполнению задач по предназначению при угрозе и возникновении ЧС паводкового периода;

- повышение уровня готовности и способности к ликвидации ЧС в условиях паводкового периода;

- совершенствование слаженности в работе подсистем гражданской защиты по управлению подчиненными силами в условиях нарушения функционирования транспортных магистралей и объектов жизнеобеспечения;

- проверка готовности служб и формирований гражданской защиты к реагированию на ЧС паводкового периода.

Оперативный штаб учений развернут на базе ДЧС столицы, где находятся службы гражданской защиты города для отработки вводных и решений республиканского штаба.

Отработка практических действий учения в столице прошла на паводкоопасных участках города. Отработаны практические мероприятия по возведению и укреплению насыпных дамб в жилом массиве «Уркер» Есильского района, по ул. Дулатова, 176/1 (Детский сад «Каракат») в районе Сарыарка, в жилом массиве «Железнодорожный» по ул. Горького, 22 и на участке садового общества «Щебсклад» в районе вокзала «Нурлы Жол», а также работы по укреплению дамбы и замене водосточных труб в жилом массиве «Автоматика» района Байконыр.

В целом в практических мероприятиях приняли участие 136 человек личного состава и 35 ед. техники служб гражданской защиты города.



