Учение «Ашық аспан-2022» стартовало в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартовало оперативно-тактическое командно-штабное учение «Ашық аспан-2022», проводимое в рамках оперативно-стратегического учения «Айбалта-2022». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

По информации министерства, учение «Ашық аспан-2022» проводится под руководством главнокомандующего Силами воздушной обороны генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова. Оно проходит во всех регионах Казахстана и нацелено на обучение личного состава практическим действиям при применении условным противником средств воздушного нападения. В нем задействованы более 40 единиц фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации, беспилотные летательные аппараты, а также силы и средства войск противовоздушной обороны.

«В настоящее время соединения и части, органы управления Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны проводят организационные мероприятия по приведению в боевую готовность и ведению учебно-боевых действий. На следующих этапах будет организована подготовка соединений и частей к выполнению боевых задач с практическими полетами авиации. Также с использованием автоматизированной системы управления Сил воздушной обороны будет осуществлен перехват и уничтожение условных воздушных целей. Кроме того, экипажи фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации будут задействованы в предстоящих учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Поиск-2022», «Эшелон-2022» и «Взаимодействие-2022». Учение продлится до 7 октября текущего года», - сообщили в Минобороны.

Фото : gov.kz















