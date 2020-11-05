Учение Абая освещает весь Тюркский мир – турецкий писатель Имдат Авшар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учение Абая освещает не только Казахское государство, но и весь Тюркский мир. Такую оценку наследию великого казахского мыслителя дал переводчик Абая, поэт и писатель, вице-президент Фонда турецкой литературы Имдат Авшар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Абай – это солнце, родившееся в казахских степях. Его яркий свет 175 лет освещает не только Казахское государство, но и весь Тюркский мир. Он как Полярная звезда, с ее универсальными посланиями, прошедшими через века, которая всегда указывает путь человечеству в темноте. Принять его идеи и распространить их по всему миру – это должно быть основным долгом просвещенных людей тюркского мира, нашего и последующих поколений. Абай является одной из общих ценностей тюркского мира, как Кожа Ахмет Яссауи, Юсуф Хас Хаджиб, Мевлана и Юнус Эмре, которые столетиями призывали людей к свету знаний, правильному пути, трудолюбию, отстаиванию истины, честности, добродетели – одним словом, призывали быть «совершенными людьми», – сказал И.Авшар.

Писатель отметил, что, в ходе перевода произведений Абая на турецкий язык под руководством профессора Абдулваххаба Кара, наибольшие трудности встречались при работе со стихами. Подстрочники были выполнены доктором Экремом Аян и Зафером Кибар.

«Я знал, что мне нужно будет много работать, чтобы понять поэтический язык Абая, понять его мысли и поэтические способы выражения его мыслей. Но, кроме этого, эти мысли, и поэтические подходы нужно было выразить на турецком языке. Я завершил художественный перевод, придерживаясь формата, формы, размеров и рифм, которые Абай использовал в своих стихах. Когда начал переводить его стихи, испытывал большие трудности. Но, когда я понял его поэтику, мне стало легче выражать его мысли по-турецки. Когда книга была опубликована, многие ученые, которые хорошо знали Абая и его литературное творчество, заявляли, что эти переводы были самыми красивыми переводами, когда-либо сделанными до сегодняшнего дня. Для меня это было большим счастьем», – признался Имдат Авшар.

По его словам, при переводе стихов Абая чувствуются горечь и боль, наполнявшие сердце великого поэта. Это следствие конфликта между мыслителем и современным обществом. Такие конфликты случаются в каждом народе, потому что наиболее просвещенные люди, подобно Абаю, лучше понимают происходящее и лучше предвидят будущее.

«Мыслители хотят, чтобы их народы в будущем жили свободными и независимыми, в процветании, были образованными и продвинутыми в науке. Это было основной заботой и для великого Абая. Он на 150 лет вперед видел жизнь казахского народа, видел, что ждет его в будущем, чувствовал, что может с ним случиться, поэтому в его сердце были горечь и боль. Поэтому, он призывал казахский народ к трудолюбию, честности, праведности и добродетели, а также призывал к овладению наукой. Это обращение Абая к казахскому народу, фактически, превратилось в призыв ко всему человечеству», – сказал Имдат Авшар.

Также писатель сообщил об обнаруженном им, при переводе стихов Абая, сходстве его произведений с творчеством великих турецких поэтов Мехмета Акиф Эрсой и Тевфика Фикрета. Они, думая о будущем народа, представляли своих сыновей, как образец для подражания. Так же и Абай воспитывал своего сына Абдрахмана так, чтобы он мог стать примером для казахской молодежи. Безвременная смерть сына оставила глубокую рану в сердце великого Абая.

«Говорят, что Абай в своих произведениях резко критиковал свой народ, но я думаю, что это неправильно, потому что у поэзии есть символический, метафорический язык. На самом деле, Абай – мыслитель, который очень любил свой народ, язык и религию, которому была не безразлична боль казахов. Абай критикует символическим языком поэзии не казахский народ, а народное невежество, от которого казахи должны были избавиться! Вот почему Абай призывает казахский народ больше работать, читать, изучать науку и ремесла, повышать культуру и, таким образом, избавляться от невежества», – сказал переводчик.

Писатель напомнил, что, по стечению исторических обстоятельств, связи между анатолийскими турками и братскими народами Средней Азии были нарушены. Вплоть до 90-х годов ХХ века в Турции мало знали о жизни тюрков Средней Азии и великих личностях этих народов. После распада СССР и обретения Казахстаном независимости началось восстановление связей, турки начали изучать казахскую литературу, в том числе творчество Абая, Магжана Жумабаева, Мухтара Ауэзова.

«Мне очень жаль, что раньше я не был знаком с литературно-философским наследием Абая. Я считаю, что Абай, выросший в Великом Туркестане, является продолжателем традиций Кожа Ахмета Яссауи. Потому, что он тоже призывает свой народ к честности, доброте, красоте, морали, образованию и, самое главное, к единству. Абай является одним из величайших ученых, выдающихся личностей и общих ценностей тюркского мира», – заключил Имдат Авшар.