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Ученица НИШ Алматы разработала для клиентов банка удобное мобильное приложение

4 Декабря 2019 16:18
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Ученица НИШ Алматы разработала для клиентов банка удобное мобильное приложение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученица 11 «М» класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Алматы Дудченко Любовь заняла первое место в номинации «Лучший IT-проект» на республиканском конкурсе инновационных проектов Baiterek hackathon - 2019. Для реализации своего проекта Любовь получила от организаторов сертификат на 1 000 000 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ».

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На участие в хакатоне было подано более 550 заявок, из которых отбор прошли более 200. Финал республиканского конкурса проходил в Алматы с 29 ноября по 1 декабря. Он был организован АО «Жилстройсбербанк Казахстана» при поддержке Национального управляющего холдинга «Байтерек» и QazTech Ventures.

Любовь Дудченко в команде с Ильясом Ахметовым и Есентаем Курманбаевым разработали мобильное приложение для Жилстройсбербанка, с помощью которого вкладчик может накапливать бонусы и строить свой виртуальный дом.


«Это поможет повысить интенсивность вкладов клиентов банка. Также в приложении есть специальная функция сканирования удостоверения личности, с помощью которой могут быть сокращены очереди в банке, так как заполнение анкет и отправка данных клиентов в базу данных будет происходить автоматически», - рассказала о проекте Любовь.

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Ключевые слова: Алматы, Образование, Наука,
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