Ученица Бибигуль Тулегеновой провела в Атырау творческий вечер

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –В Атырау прошел творческий вечер «Ән-Маржан» заслуженного деятеля культуры РК, солистки Атырауского Академического оркестра народных инструментов им. Дины Нурпеисовой Маржан Турехановой.

Ученица Бибигуль Тулегеновой посвятила вечер своему учителю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Исполнительница романсов, обладательница уникального голоса Маржан Туреханова посвятила свой творческий вечер 90-летнему юбилею народной артистки СССР, королевы оперной сцены Бибигуль Тулегеновой. На сцене ДК им. Курмангазы звучали произведения итальянского композитора Джоаккино Россини, автора первых казахских опер Евгения Брусиловского, известного композитора венской оперетты Франса Легара, казахские и русские народные песни. Великая певица казахского народа Бибигуль Тулегенова не смогла лично присутствовать на вечере, но отправила видеообращение атыраусцам. «Такой певицы больше нет не только в Атырау, но и во всем западном регионе. Я это говорю не потому, что она – моя ученица, а потому, что так оно и есть на самом деле. Ее голосу рукоплескали на сценах многих стран. После меня она сумела в точности передать соловьиную трель в песне «Булбул». Это особый дар, которым ее одарила природа. Сегодня уже ее ученики становятся известными, обучаясь в музыкальной консерватории», – сказала Бибигуль Тулегенова.















