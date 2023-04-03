Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Учениц 8 класса заставляла заниматься проституцией женщина в Жетысуской области

Автор:  
Анеля Касымова
3 Апреля 2023, 12:53
Учениц 8 класса заставляла заниматься проституцией женщина в Жетысуской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Жетысуской области задержана 30-летняя женщина по подозрению в вовлечении двух учениц 8 класса в занятие проституцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Жетысуской области установлена женщина, 1993 года рождения, которая путем обмана в течение девяти месяцев вовлекала в занятие проституцией двух девочек, 2008 года рождения, учениц 8-го класса», - сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Канат Нурмагамбетов в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, полученный доход она присваивала себе.

По фактам начаты досудебные расследования по статьям 134 части 1 Уголовного кодекса РК «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией» и 309 части 2 Уголовного кодекса «Сводничество».


МВД РК   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК