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Учебный самолет упал на западе Турции

Автор:  
Акжигит Чукубаев
25 Апреля 2022, 22:21
Учебный самолет упал на западе Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Юнусэли на западе страны, имеются жертвы, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT Haber.

Одномоторный учебно-тренировочный самолет разбился между жилыми домами в районе Османгази турецкой провинции Бурса. При крушении самолета моментально возник пожар. Пилот и курсант тренировочной техники скончались на месте. О других погибших и пострадавших не сообщается.

Самолет взлетел с аэропорта Юнусэли в рамках учебной программы курсантов и после непродолжительного полета обрушился на населенный пункт. Протаранив расположенные в этом районе благоустроенные дома упал на припаркованные машины.

По словам специалистов, не исключается вероятность, что летательный аппарат упал в результате возникших технических неполадок. Детали происшествия расследуется криминалистами.

Район оцеплен полицией. На месте крушения работают пожарные, сотрудники службы спасения и бригады скорой медицинской помощи.


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